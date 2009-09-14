Fransız 'Eksantrik Kareler' fotoğrafçısı öldü

Dünyaca ünlü Fransız "eksantrik kareler" fotoğrafçısı Willy Ronis, uzun süren diyaliz tedavisinin ardından 99 yaşında hayata veda etti.



"Eyedea" fotoğraf ajansının başkanı Stephane Ledoux, Ronis'in bu sabah Paris'teki hastanede öldüğünü söyledi.



Ronis, uzun zamandır diyaliz makinesine bağlıydı. Ronis, 1930'larda özellikle Paris'in ilginç karelerini çekmesiyle ünlü oldu ve sayısız ödül aldı.



Fransa'nın başkentinde dolambaçlı sokaklar, aşıklar, çıplak gezmeye kalkanlar, Ronis'in objektifiyle dünyaya yansıdı.



Ronis, yaşına rağmen Temmuz'da Arles'daki fotoğraf festivaline katılarak kendisine takdim edilen özel ödülü aldı.



"Sade yurttaşın günlük yaşamında eksantrik kareler ve şiirin" Fransız siyah-beyaz fotoğrafçısı Willy Ronis için Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Fransa Kültür Bakanı Frederic Mitterrand açıklamalar yaptı.



Willy Ronis için, eski cumhurbaşkanlarından François Mitterrand'ın yeğeni Fransa Kültür Bakanı Frederic Mitterrand, "Sade yurttaşın sade günlerinde saklı şiiri ölümsüzleştirdi" dedi.



Ronis'in aynı siyah-beyaz "ekolünde" arkadaşı Robert Doisneau (1912-1994) ile birlikte "15'ler Grubu" kurulmuştu. Siyah-beyaz fotoğrafın ölümsüzlüğü için konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "Ronis, 20. yüzyılı gelecek çağlara taşıdı. İşçi sınıfının fotoğrafçısı olarak ölümsüz kareler çekti" dedi.



Ronis'in, Renault ve Citroen firmalarının işçileriyle koltuğunun altında uzun Fransız somunu bagetle giden çocuk ve çıplak eşinin lavaboya eğilişini çektiği fotoğraflar, kendisinin ölümsüz binlerce fotoğrafından birkaçıydı.

