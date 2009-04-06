Fransız doktorlardan bir ilk

Fransa'da, bir hastaya ilk kez aynı anda kısmi yüz ve el nakli yapıldı.



Başkent Paris'teki Creteil bölgesindeki Henri Mondor hastanesinde yapılan ameliyatta, Fransız doktorlar 30 yaşındaki bir erkek hastaya aynı anda kısmi yüz nakli ve 2 el nakli yaparak dünya genelinde bir ilke imza attı.



Paris Hastaneleri kuruluşunun açıklamasında, ameliyatın geçen cumartesi gecesi başladığı ve yaklaşık 30 saat sürdüğü belirtildi.



Açıklamaya göre, 2004'te geçirdiği kazada feci şekilde yanan hastaya 2 el ve kısmi yüz nakledilmesi için yapılan ameliyatta 40 kişi görev yaptı.



Yüz naklini Henri Mordor hastanesinden Profesör Laurent Lantieri ve Doktor Jean-Paul Meningaud'nun ekibinin, ellerin naklini ise Saint-Antoine hastanesinden Doktor Christian Dumontier'nin ekibinin yaptığı kaydedildi. Bu, dünya genelindeki 6. yüz nakli ve ilk kez aynı hastaya aynı anda yapılan el ve yüz nakli oldu.



Profesör Lantieri'nin ekibi, 10 gün önce de 28 yaşındaki bir erkek hastaya yüz nakli yapmıştı.

