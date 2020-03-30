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Fransız doktor, koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti

30 Mart 2020 00:39

Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.

Euronews'in haberine göre; 63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına çıplak fotoğrafını da ekleyen doktor, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Hayatımı tehlikeye atmaya, sağlıkçılarımı ve toplumu korumaya hazır bir şekilde buradayım" çağrısında bulundu.

31 yıldır doktorluk yapan Colombie, sesini duyurmak için kelimelerin ağırlığına ve fotoğrafların etkisine ihtiyaç olduğunu belirterek diğer sağlık çalışanlarına da durumu protesto etmeye çağırdı. 

Fransa'da cumartesi günü itibariyle toplam Covid-19 vaka sayısı 37 bin 575'e, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 2 bin 314'e ulaştı. Hastalardan 5 bin 700'ü iyileşti.

 

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