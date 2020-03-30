Fransız doktor, koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti

Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.

Euronews'in haberine göre; 63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına çıplak fotoğrafını da ekleyen doktor, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Hayatımı tehlikeye atmaya, sağlıkçılarımı ve toplumu korumaya hazır bir şekilde buradayım" çağrısında bulundu.