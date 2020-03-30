Fransız doktor, koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti

Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.
Paylaşımına çıplak fotoğrafını da ekleyen doktor, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Hayatımı tehlikeye atmaya, sağlıkçılarımı ve toplumu korumaya hazır bir şekilde buradayım" çağrısında bulundu.
31 yıldır doktorluk yapan Colombie, sesini duyurmak için kelimelerin ağırlığına ve fotoğrafların etkisine ihtiyaç olduğunu belirterek diğer sağlık çalışanlarına da durumu protesto etmeye çağırdı.
Fransa'da cumartesi günü itibariyle toplam Covid-19 vaka sayısı 37 bin 575'e, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 2 bin 314'e ulaştı. Hastalardan 5 bin 700'ü iyileşti.