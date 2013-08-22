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Dünya

Fransız Dışişleri Bakanı: Suriye'de kimyasal kullanıldığı kanıtlanırsa güç kullanmak gerekir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: Ülkedeki terörist gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir

22 Ağustos 2013 13:46

Fransa Dişişleri Bakanı Laurent Fabius Suriye'de yaşanan katliama ilişkin konuştu. Suriye'de kimyasal kullanıldığı iddialarıyla ilgili sert bir açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı "Suriye'de kimyasal kullanıldığı kanıtlanırsa güç kullanmak gerekir" dedi.

 

İran: Suriyeli teröristler yapmış olabilir

 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de gerçekleşen kimyasal silah kullanımının arkasında Şam yönetiminin olamayacağını söylediği belirttildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece yapılan görüşmede, ikilinin Suriye'nin başkenti Şam kırsalında kullanılan kimyasal silah konusunu ele aldıkları belirtildi.

Kimyasal silah kullanımını kesin bir dille kınadıklarını söyleyen İranlı bakan, "Bu konu doğruysa kesenlikle hiçbir cinayetten kaçınmayan ülkedeki terörist gruplar tarafından gerçekleşmiştir" diye konuştu.

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Fransa Dişişleri Bakanı Laurent Fabiussuriyekimyasal silahiranİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

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