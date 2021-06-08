Fransız diplomat: Macron hükûmeti, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı döneminde Brüksel'in resmi çalışma dilinin Fransızca olmasını planlıyor

Fransa'da Emmanuel Macron hükûmetinin, 2022'de Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nın Fransa'da olmasıyla birlikte resmi çalışma dilinin İngilizce'den Fransa'ya geçmesi için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Politico'da yer alan habere göre Fransa, Brexit sonrası ilk Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı aldığında Fransızca'yı Brüksel'in resmi çalışma dili olarak değiştirmeyi planlıyor.

Üst düzey bir Fransız diplomat, konuyla ilgili "İngilizce'nin bir çalışma dili olduğunu ve yaygın bir şekilde kullanıldığını kabul etsek de Avrupa Birliği kurumlarında Fransızca'yı kullanma temeli tamamen sürdürülüyor. Bunu zenginleştirmeli ve yeniden yaşatmalıyız. Bu şekilde Fransızca dili ve çokdilliliğin tadı ve gururu gerçekten yeniden zeminini kazanır " dedi.

"Toplantılar Fransızca gerçekleştirilecek"

İsmini vermeyen diplomat, Macron hükûmetinin planlarına göre altı aylık dönem başkanlığına geçildiğinde Brüksel'deki siyasi gündemi belirleyen Konsey'in tüm üst düzey toplantılarının Fransızca gerçekleştirileceğini söyledi. Diplomat, Konsey'in Avrupa Komisyonu'nundan tüm mektupları Fransızca olarak bekleyeceğini söyledi ve şöyle devam etti: "Komisyon'dan Fransa yetkililerine göndermek istedikleri bütün mektupları Fransızca olarak göndermelerini isteyeceğiz. Gönderilmezse iletmeden önce Fransızca versiyonunu bekleyeceğiz"

Fransa, en son 2008 yılında Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı olmuştu.