Fransız Devrimi'nin simgesine vandalism

Fransız Devrimi’nin simge tablosu ‘Özgürlük’ vandalism kurbanı oldu.

Louvre Müzesi’nin Fransa ’nın Lens şehrinde yeni açılan şubesinde sergilenmeye başlayan Eugene Delacroix imzalı tablonun üzerine graffiti çizen bir kadın, Fransız polisince tutuklandı.

Önceki gün gerçekleşen olayda, 28 yaşında bir kadın, tablonun üzerine 11 Eylül komplo teorilerine gönderme yapan bir graffiti çizerken yakalandı.

Eugène Delacroix’nın 1830 yılında yaptığı tablo aynı yıl gerçekleşen ve kral 10. Charles'in devrilmesiyle sonuçlanan halk devrimini ediyor. Euro ve eski Fransız Frankı üzerinde kullanılan resim, New York ’taki Özgürlük Anıtı’na da ilham vermişti.

Müze yetkilileri eserin kolayca temizlenebileceği ve bir sanat restoratörünün incelemesine sunulacağı açıklaması yaptı.