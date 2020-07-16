Fransız dergi Le Point Erdoğan'ı kapağına taşıdı: Savaş kapımızda

Fransız haftalık dergi Le Point, Türkiye ile Fransa arasında artan gerilimi kapağına taşıdı. Derginin kapak sayfasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Savaş kapımızda" ifadesi yer aldı.

Le Point dergisinin 16 Temmuz 2020 tarihli sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verildi. Kapakta Türkiye ve Fransa'nın arasında gerilimin yükselmesine neden olan gündemler sıralandı. Kapakta şu ifadeler kullanıldı: "Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz...Erdoğan, savaş kapımızda"

Le Point, kapakta Türk savunma sanayisi MİLGEM Projesi'nin 4. gemisi olan TCG Kınalıada'nın, hizmete giriş töreninden bir kareye yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bir sayıda kendisi hakkında 'etnik temizlik, katliam' gibi suçlamalara yer veren Fransız dergisi Le Point'ın yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

TIKLAYIN- Erdoğan, Fransız dergisi Le Point yayın direktörü ve yazarı hakkında suç duyurusunda bulundu