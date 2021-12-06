Fransız dağcı, 50 yıl önce yaşanan uçak kazasından kalan kutuyu buldu; değerli mücevherlerin yarısı onun olacak

Fransa'da Mont Blanc dağında 50 yıl önce yaşanan bir uçak kazasından kalan mücevher kutusunu bulan dağcı, bulduğu mücevherlerin yarısını alacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Mont Blanc dağına tırmanan dağcı, 2013 yılında 50 yıl önce düşen Air India uçağından kalan içi mücevher dolu bir kutu buldu.

7 yılın sonunda, kutuda bulunan ve tanesi 150 bin Euro olduğu tahmin edilen mücevherlerin bulan dağcı ve şehir yetkilileri arasında paylaştırılmasına karar verildi.

Mücevherleri bulur bulmaz yetkililere teslim eden dağcı, dürüst olmaktan pişman olmadığını, kendisine kalan mücevher parasıyla evini yeniden dekore edeceğini söyledi.

Mont Blanc dağında 1950 ve 1966 yıllarında iki Air India uçağı düşmüştü.