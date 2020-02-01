Fransız çizerden Cumhurbaşkanı Macron'a 'gizli' protesto

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Fransız çizer Jul, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldiğinde ülkenin liderini alışagelmişin dışında bir şekilde protesto etti.

Fransa'da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı başlayan, daha sonra topyekûn hükûmet karşıtı protestolara dönüşen 'Sarı Yelekler' eylemlerinde polisin müdahalesi sonucunda birçok protestocu gözlerini kaybetmişti.

Macron ile bir fotoğraf çektiren Jul'un, Fransa Cumhurbaşkanı'nın eline üzerinde eylemlerde gözlerini kaybedenleri sembolize eden bir çizim bulunan tişört verdiği görülüyor.

Tişört'ün üstünde "LBD" ifadeleri yer alıyor. LBD, 'Sarı Yelekler' eylemlerinde sıkça protestoculara karşı kullanılan plastik mermilerin türüydü. İnsan hakları grupları birçok kez LBD'lerin yasaklanması için çağrıda bulundu.