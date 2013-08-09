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Dünya

Fransız çiftçiler öfkelerini yumurtadan çıkarıyor

Fransa'nın Bretagne bölgesindeki bir grup çiftçi, hükümetin fiyat uygulamalarına duydukları öfkeyi yumurtalardan çıkardı

09 Ağustos 2013 05:52

 

Çiftçiler, son birkaç gündür bölgenin farklı kentlerindeki vergi dairelerinin önüne giderek yumurta kırıyor.
Hürriyet'in haberine göre, çiftçilerin son eyleminin adresi, Bretagne bölgesindeki Carhaix kenti oldu.
Vergi dairesinin önüne kamyonu park eden çiftçiler, kasadaki 100 bin yumurtayı fırlattı.
Fransa'daki yumurta üreticileri, arz fazlası nedeniyle aylardır yumurta fiyatlarının taban seviyesinde tutulmasından şikayetçi.
Üreticiler, Ocak 2012'de yürürlüğe giren AB yaptırımları gereği yumurta tavuğu piyasasının korunması için yatırım yapmak zorunda. Ancak mevcut fiyat politikasının buna izin vermediğinden şikayetçiler.
Fransa'daki yumurta üretiminin yüzde 5 oranında düşürülmesi gerektiğini savunan çiftçiler "Bu yumurtaları gelişmekte olan ülkelere verelim ama yeter ki Fransız topraklarında kalmasın" dedi.
 

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