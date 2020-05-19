Fransız CEO'dan ilginç öneri: Koronavirüs'ün zararlarını karşılamak için Mona Lisa'yı satalım!

Fransa'da bulunan Fabernovel isimli teknoloji şirketinin CEO'su, Fransa'nın yeni tip Koronavirüs'ün getirdiği zararları karşılamak için Mona Lisa tablosunu 50 milyar Euro'ya satılması teklifinde bulundu.

Fabernovel'in CEO'su Stephane Distinguin bir dergiye verdiği ropörtajda koronavirüs yüzünden gerçekleşen ekonomik zararın her geçen gün katlandığını belirterek "Dipsiz kuyu gibi. Her geçen gün dibe gidiyoruz" açıklamasında bulundu.



Bir resmin taşınmasının kolay olacağını ve ülkede birçok önemli resim olduğunu söyleyen Distinguin, bu satışın mantıklı olması için en iyi fiyatttan satılması gerektiğini belirtti.



CEO Distinguin, Mona Lisa tablosunun 50 milyar Euro gibi bir değerden az paraya satılamayacağını da sözlerine ekledi.

Mona Lisa tablosu

*Mona Lisa (La Gioconda veya La Joconde olarak da bilinir), İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresidir.



Resim hâlen Paris'teki Louvre Müzesi'nde Francesco del Giocondo'nun karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergilenmektedir.



Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir, kadının yüzünün kime ait olduğu hala gizemini korumaktadır.Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir. Bu tablo, geniş ölçüde tanındı; karikatürleri yapıldı, araştırıldı ve Louvre Müzesi'nin en önemli eserlerinden olarak düşünüldü.

*Wikipedia'dan alınmıştır