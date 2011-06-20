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Dünya

FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİK KONVOYUNA SALDIRI BAĞDAT (A.A)

20 Haziran 2011 14:38

-FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİK KONVOYUNA SALDIRI BAĞDAT (A.A) - 20.06.2011 - Bağdat'ın güneyinde Fransız büyükelçilik konvoyunun geçişi sırasında patlayan bomba 7 Iraklının yaralanmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Fransız diplomatik konvoyunun Mezbah semtinden geçişi sırasında patlayan bombanın dört Iraklı büyükelçilik koruması ile yoldan geçen üç kişinin yaralanmasına yol açtığını belirttiler. Fransız büyükelçisinin ikametgahına yakın bir yerde girişilen saldırıda hasara uğrayan bir büyükelçilik aracının olay yerinde bırakıldığı kaydedildi. Fransa'nın Bağdat büyükelçiliği yetkilileri de saldırıyı teyit ederken, yaralı sayısıyla ilgili açıklama yapmadılar.

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