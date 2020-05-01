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Koronavirüs

Fransız bilim insanları: Sokağa çıkma yasağı bitince halk tedbirlere uymazsa ikinci dalga yaşanabilir; 200 bin insan ölebilir

01 Mayıs 2020 09:19

Fransa’da sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından yeni tip Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğini aktaran bilim insanları, “Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir” uyarısında bulundu.

Avrupa'da birçok ülke pandemi nedeni ile aldığı tedbirleri gevşetmeye başlarken, Fransa'da 11 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı sona eriyor.

Fransız bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda ülkede sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından halkın sosyal mesafe, maske takma, hijyen kuralları gibi tedbirlere uymaması durumunda salgında ikinci bir dalga yaşanabileceğini açıkladı. Bilim insanları, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra ülkede kritik bir sürecin başlayacağına dikkat çekerek, “Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir” uyarısında bulundu.

Paris Hastaneleri Kamu Desteği ve Columbia Üniversitesi ile birlikte çalışan bir grup epidemi uzmanının yaptığı araştırmada sadece taşıtlarda maske mecburiyeti getirilmesi durumunda 85 bin kişinin, tamamen tedbirsiz kalındığında ise 165 bin kişinin Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulunuldu. Bilim insanları, ölü sayısının 200 binlere kadar ulaşabilme ihtimalinin olduğunu dile getirirken, sağlık hizmetlerinin ise bu durumda yetersiz kalacağı konusunda uyardı.

Öte yandan bilim insanları, özellikle yaşlıların ve kronik hastaların evlerinden çıkmamaya devam etmesi çağrısında bulundu.

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