Fransız besteci Maurice Jarre ABD'de öldü.

"Çağrı" ve "Doktor Jivago" gibi filmlerin müziklerine imza atan Fransız besteci Maurice Jarre 84 yaşında ABD'de öldü.



Maurice Jarre'ın kendisi gibi besteci olan oğlu Jean-Michel Jarre'ın menajeri, Maurice Jarre'ın ABD'nin Los Angeles kentinde öldüğünü söyledi.



Fransız internet sitesi Purepeople'a göre, Jarre, dün sabah kanser nedeniyle hayatını kaybetti.



Yaptığı film müzikleriyle 3 kez Oscar ödülü kazanan Maurice Jarre, John Frankenheimer, Alfred Hitchcock, John Huston, Luchino Visconti, Peter Weir ve Mustafa Akad gibi ünlü yönetmenlerin filmlerinin müziklerine imza attı.



Maurice Jarre 13 Eylül 1924'te Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Jarre, 1952'de George Franju'nun yönettiği kısa metrajlı "Hotel des Invalides" için ilk film müziğini besteledi.



1960'lı yılların ortalarında ABD'ye yerleşen Jarre, 1962'de "Arabistanlı Lawrence" (Lawrence of Arabia), 1965'te "Doktor Jivago" ve 1984'te "Hindistan'a Bir Yol" (A Passage to India) filmlerine yaptığı müzikler için Oscar ödülü kazandı.



Maurice Jarre, Henri Verneuil'ün "Le president", Franco Zeffirelli'nin "Jesus de Nazareth", Peter Weir'in "Witness" ve "Ölü Ozanlar Derneği" (Dead Poets Society) filmlerinin müziklerini de besteledi.



Jarre'ın müziklerini bestelediği bazı filmler ve diziler arasında, "Shogun", "Çok Gizli" (Top Secret), "Çöl Arslanı", "En Uzun Gün" (The Longest Day), "Hayalet" (Ghost), "Paris Yanıyor", "Sisteki Goriller" (Gorillas in the Mist) ve "Sivrisinek Sahili" (The Mosquito Coast) de bulunuyor.



Maurice Jarre, İslam tarihi üzerine yapılmış en iyi filmlerden biri olarak görülen "Çağrı"nın (The Message) müziklerine de imza atmıştı.



Jarre, birkaç yıl önce bir Fransız dergisine yaptığı açıklamada, "Bir filmde, besteci ağır bir zincirin son halkasıdır. Besteci sık sık kendisini filmini piyasaya sürmek için çıldıran bir yönetmenin karşısında bulur. Sonra her şey çok hızlı ilerler. Arabistanlı Lawrence'da bana 2 saatlik müzik için 6 hafta vermişlerdi" demişti.



Maurice Jarre, Paris Operası için aralarında Notre Dame De Paris'nin de bulunduğu çok sayıda bale müziği de bestelemişti.



3 çocuğu olan Jarre, son olarak geçen ay Berlin Festivalinde müzik yaşamındaki başarıları nedeniyle Altın Ayı ödülüne layık görüldü.