Fransız Belediye Başkanı: Fransa'da İslam inancı yasaklanmalı

Fransa'nın güneyindeki Venelles kentinin Belediye Başkanı Robert Chardon, "Fransa'da İslam inancı yasaklanmalı" dedi. Fransa'da yasaklanmasını istedi. Fransa'nın sorunun İslam olduğunu söyleyen Chardon'a cevap, eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den geldi. Sarkozy, "Laiklik sınırlarını da aşan bunu öneriyi kınıyorum" dedi.

Hürriyet'ten Muammer Elveren'in haberine göre, muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) lideri Nicolas Sarkozy'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'da açtığı bir başlık üzerinden mesaj yayımlayan Chardon, "Fransa'da İslam inancı yasaklanmalı" dedi.

Chardon üç kez tekrar ettiği aynı içerikli mesajlara, 2017 yılında Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini partisi UMP'nin kazanacağını ima ederek, "18 Ekim 2017'de Fransa'da İslam yasaklanacak" ifadesini de ekledi.

'İslam inancını yaşamak isteyenler ülkelerine dönsün'

Le Monde gazetesinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Chardon, "Fransa'nın yaşadığı sorunların tek çözümünün İslam'ın yasaklanması olduğunu" ve teklifine Sarkozy'nin cevabını beklediğini belirtti. Chardon, İslam inancını yaşamak isteyenlerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini de söyledi.

Chardon’un açıklamalarına şahsi Twitter hesabından cevap veren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, “Laiklik sınırlarını da aşan bunu öneriyi kınıyorum” dedi.

Partisinden ihraç edilecek

UMP partisi Başkan yardımcısı Nathalie Kosciusko-Morizet de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Bu kabul edilemez açıklama nedeniyle Chardon için derhal ihraç prosedürünü başlattık. Bu tür saçma açıklamalar partimizin değerlerine hiçbir şekilde uymamaktadır" dedi.

Partinin üye kabul Komisyonu Başkanı ve Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de Chardon'un tweet'lerinde çok ileri gittiğini ve yazdıklarının kabul edilemez olduğunu söylerken partiden ihracının istendiğini belirtti. Gazetenin haberinde, bir süredir ağız kanseri tedavisi gören Chardon'un son dönemde izinde olduğu ancak görevini bırakmadığı da bildirildi.

Ulusal İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri ise Fransa'da laikliğin dini inançların yaşanmasına izin verecek şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, "Fransa gibi laik bir ülkede bir belediye başkanının İslam karşıtı ifadeler kullanması kabul edilemez" diye konuştu.