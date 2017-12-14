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FRANSIZ BAŞKONSOLSOLUĞU'NDA DA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI

Haber Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Hakan KAYA - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Fransız Başkonsolosluğu'na gelen şüpheli paket polisi alarma geçirdi

14 Aralık 2017 19:28

Haber Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Hakan KAYA - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Fransız Başkonsolosluğu\'na gelen şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. İncelemenin ardından paket boş çıktı. Önlemler normale döndürüldü.
Alman Başkonsolosluğu\'ndaki şüpheli paket hareketliğinin ardından, İstiklal Caddesi\'nde bulunan Fransız Başkonsolosluğu\'nda da şüpheli paket alarmı yaşandı. Kurye ile başkonsolosluğa gönderilen paket üzerine, görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye bomba uzmanı ekibi de sevk edildi. Uzman ekibin incelemesinin ardından paketin boş olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine önlemler normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Fransız Başkonsolosluğu önündeki polis ekipleri
-Uzman ekibin olay yerine gelmesi
-Şüpheli paketin götürülmesi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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