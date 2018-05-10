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FRANSIZ BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Fransa'da Kuran-ı Kerim'in içerisinden bazı ayetlerin çıkarılması yönünde yapılan açıklamaları Fransız Başkonsolosluğu önünde protesto etti

10 Mayıs 2018 01:42

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Fransa\'da Kuran-ı Kerim\'in içerisinden bazı ayetlerin çıkarılması yönünde yapılan açıklamaları Fransız Başkonsolosluğu önünde protesto etti.
Alperen Ocakları\'na bağlı bir grup, Fransa\'da Kuran-ı Kerim\'de yer alan bazı ayetlerin gözden geçirilmesi yönünde yapılan açıklamalara tepki gösterdi. İstiklal Caddesi\'nde yer alan Fransız Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup Alperen slogan atarak, basın açıklaması yaptı.
 Alperen Ocakları Genel Başkanı Kürşat Mican\'ın okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Biliyoruz ki, bu taş devri çıkış Fransa\'nın ilk icraatı değil. Sizin karşı çıktığınız ve içerisinde şiddet barınıyor diyerek, güncellenmesini talep ettiğiniz cihadı emreden ayetlerin ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Bu ayetler sizin insanlıktan nasibini almamış, canavarlaşmış, sömürü ve soykırım üzerine inşa edilmiş yönetimlerinize karşı mücadele için indirilmiş ayetler olduklarını bizler çok iyi biliyoruz. Şunu iyi bilin ki, Allah-ü Teala\'nın vaadi var. \'Kuran-ı Kerim\'i tüm ayetleriyle harfi harfine kıyamete kadar ben koruyacağım\' diye buyurmuştur. Biz bütün insanlığın bir ve beraber, kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Farklı fikirler olabilir. 
Grup daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Gruptan detay
-Slogan atanlar
-Basın açıklaması
-Genel ve detaylar
 

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