Fransız basını: Marcelo, ard arda gaz çıkarıp güldüğü için Lyon'da kadro dışı bırakıldı

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Marcelo Guedes’in Lyon’da kadro dışı bırakılma sebebinin soyunma odasında ard arda gaz çıkarıp gülmesi olduğu iddia edildi.
Fransız spor gazetesi L’Équipe, Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes’in bu sezon Lyon’un Angers’e 3-0 yenildiği maçın ardından soyunma odasında ard arda gaz çıkardığı ve güldüğü iddia edildi.
Marcelo Guedes’in soyunma odasındaki hareketlerinin “uygunsuz davranış” olarak tepki çektiği belirtildi.
Lyon Sportif teknik direktörü Juninho’nun Peter Bosz ile görüşerek Guedes’i kadro dışı bırakma kararı aldığı belirtildi.