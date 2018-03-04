Fransız basını Gomis'in rekorunu yazdı

L\'Equipe: \"Bafetimbi Gomis 4 golle rekor kırdı\"

Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA

Fransız L\'Equipe gazetesi, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis\'in ilk yarıda 4 gol atarak rekor kırmasına geniş yer verdi. Gazete, Fransız golcünün performansından övgüyle bahsettiği yazısında, \"Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine adını yazdırdı. Galatasaray\'ın Kardemir Karabükspor\'u 7 - 0 yendiği maçın ilk yarısında 4 gol atan Gomis, takımının bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Ligdeki gol sayısını 24\'e çıkaran Gomis, takımına şampiyonluk yolunda büyük fayda sağlıyor\" yorumunu yaptı.

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