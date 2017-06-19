Fransız basını: Beşiktaş ve Galatasaray, Samir Nasri için yarışta!

Fransız gazetesi L’Equipe, bonservisi Manchester City’e ait olan Samir Nasri için Beşiktaş ve Galatasaray’ın yarış halinde olduğunu iddia etti.

L’Equipe’te yer alan habere göre, 29 yaşındaki Fransız orta saha için İngiliz kulüp tarafından belirlenen bonservis bedeli 13 milyon Euro ve iki takım da bu rakamı vermeye hazır. Aynı haberde İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Çin Ligi temsilcisi Shanghai Shenhua’nın da oyuncuyla ilgilendiğine yer verildi.

Haberde Fenerbahçe’nin Mathieu Valbuena ile anlaşmasının altı çizilirken, Galatasaray’ın da Gael Clichy ve Bafetimbi Gomis transferlerini bitirdiği ve Nasri’nin de İstanbul yolunu tutması ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.