Fransız Barış Gücü askerleri ile Seleka milisleri çatıştı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde iktidar kavgası ve mezhep çatışması yüzünden patlak veren şiddet olaylarının önüne geçmek için devreye giren uluslararası barış gücü askerleri, milislerle çatışmaya girdi.

Barış gücünden bir yetkilinin açıklamasına göre, başkent Bangui’deki askerlerle milisler arasında kısa süreli çatışma yaşandı.

Bangui’de geçtiğimiz hafta yaşanan şiddet olaylarında en az 394 kişi hayatını kaybetmişti. Hıristiyan ve Müslümanlar arasında yaşanan üç günlük çatışmaların ardından Fransız birlikleri milisleri gerekirse güç kullanarak silahsızlandıracaklarını belirtmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Mart ayında yaşanan darbede, Seleka milisleri, Froncois Bozize hükümetini devirmişti. Selaka, en son şiddet olaylarından Bozize taraftarı örgütleri sorumlu tutmuştu. Geçici hükümetin başbakanı Nicolas Tiangaye, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler’den (BM) acil müdahalede bulunmalarını istemişti.

Çok uluslu Orta Afrika Kuvveti (FOMAC) subayı Celestin Christ Leon, 'Seleka milisleri silah bırakmak istemiyor. Kısa süreli bir çatışma oldu ve kaçtılar' açıklamasını yaptı.