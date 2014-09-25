Fransız bankası Türkiye'deki şubelerini kapattı

Fransız Societe Generale (SocGen), Türkiye’de 2007’den itibaren açmaya başladığı KrediVer şubelerini kapatma kararı aldı. Banka çalışanlarına geçtiğimiz pazartesi akşamı duyurulan karara göre, şubeler 8 Ekim’de kapatılacak. Bankanın tahsilat birimi ise en az 2 yıl daha çalışmaya devam edecek. İstanbul’da 15 şubesi olan KrediVer yalnızca tüketici kredileri vermek üzere kurulmuştu.

Başka ülkeler için de benzer karar alındı

Hürriyet'ten Eren Güler ve Dinçer Gökçe'nin haberine göre, geçtiğimiz pazartesi akşamı banka genel merkezinde yapılan toplantıya 200’e yakın banka çalışanı katıldı. Toplantıya katılan isimlerden birinin verdiği bilgiler şu şekilde:

"Bankanın Fransız yöneticisi Jean Philippe Vincent’in de katıldığı toplantıda, pazartesi akşamından itibaren kredi verme faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Şubelerde artık kredi verilmiyor. Böylesi bir karar bizim için çok da sürpriz olmadı. Çünkü iki ayrı banka ile satış görüşmelerimiz vardı; ancak bu görüşmeler olumsuz neticelenince böylesi bir sonuç bekleniyordu. Bizler idari izne çıktık. Çalışanlar olarak şirket ile karşılıklı anlaşmayı yaptık. Kimin ne kadar alacağı varsa ödenecek. 3 Ekim’de paralarımızı alacağız. 8 Ekim’de ise karşılıklı sözleşme fesihleri yapılacak."



Aynı kaynak, toplantıya katılan yöneticinin, Türkiye’ye ilişkin aldığı kararın bir benzerinin faaliyette oldukları başka ülkeler için de alındığını söylediğini kaydetti.

KrediVer’in İstanbul’daki iki şubesi, pazartesi gününden itibaren kredi vermediklerini bildirdiler. Farklı bir şubenin görevlisi ise sistemde bir sorun olması sebebiyle kredi veremediklerini kaydetti. Benzer ifadeleri genel merkez çalışanları da kullandı.

Araç kiralama işine devam edecekler

Haberle ilgili olarak ulaştığımız Societe General Group Basın Sözcüsü Antoine Lhéritier de şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz yıllardaki stratejimiz doğrultusunda tüketici finansmanı işine yeniden odaklanan Societe General kritik büyüklükte olmayan ve potansiyel sinerji imkanı bulunmayan varlıkları gözden geçiyor. Bunun sonucu olarak KrediVer, portföyündeki kalan varlıkları azaltmak için yeni kredi vermeyi durdurdu. Societe General Türkiye'de kurumsal ve yatırım bankacılığı birimi ve ALD Otomotiv ile araç kiralama işine devam edecek. Kurumsal ve yatırım bankacılığı işinde aktivitelerimizi geliştirmek istiyoruz."

Avrupa'nın en büyük 7. bankası

2013 yılsonu bilançosuna göre, Societe Generale 1 trilyon 702 milyar dolar varlığı ile Avrupa'nın en büyük 7. bankası konumunda. Bankanın sermaye rasyosu, yine 2013 yılsonu bilançosuna göre yüzde 11.3'te bulunuyor. Banka 1864 yılında Fransız sanayicilerine finansman sağlama amacıyla kuruldu. 76 ülkede 32 milyon müşteriye hizmet veren 150 yıllık bankanın 148 milyon 300 bin çalışanı bulunuyor.



İstanbul’da 15 şubesi bulunuyor

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan 150 yıllık Fransız Societe Generale Türkiye’de 1989’dan itibaren faaliyet gösteriyor. Banka, 2007'nin son aylarında bireysel bankacılık sektöründe KrediVer markası ile tüketici kredisi faaliyetine başlamıştı. Bu marka ile Türkiye'de doğrudan son tüketiciye, ticari kullanım amacı dışında tüketici kredileri sunuyordu. Mahalle aralarında kurulan KrediVer şubeleri, özellikle apartman boşluklarına bıraktıkları tanıtım broşürleri ile adından söz ettirmişti.

KrediVer ile Fibabanka arasında geçtiğimiz yıl satış görüşmeleri yapılmış ve bir anlaşma imzalanmıştı. Kasım ayında Rekabet Kurumu'na konuyla ilgili başvuru yapılırken, Kurum Ocak 2014’te bu alım satım işlemine izin verdiğini duyurmuştu. Ancak söz konusu görüşmeler olumsuzlukla sonuçlandı ve anlaşma iptal edildi.

Sadece İstanbul'da faaliyet gösteren KrediVer'in toplam 15 şubesi bulunuyor. 100 bin civarında müşterisi olduğu tahmin edilen KrediVer'de 200 kişi çalışıyor.