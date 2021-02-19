Fransız bankası Societe Generale'den "Dolar 6.2 TL'ye inecek" öngörüsü

Fransız bankası Societe Generale, dolar/TL kurunun yıl sonunda 6.2 TL'ye ineceği öngörüsünde bulundu. Çarşamba günü de Capital Economics doların 6.25 TL’ye ineceğini öngörmüştü.

Societe Generale, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yılın ilk yarısında politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemediğini açıkladı. Banka üçüncü çeyrekte 100 baz puan ve dördüncü çeyrekte ek olarak 100 baz puan daha indirime gidilmesinin beklendiğini duyurdu.

Societe Generale “Türkiye: Kazanan herşeyi alır” başlıklı güncel raporunda dolar/TL’nin yıl sonunda 6.2’ye gerileyeceği tahmininde bulundu.

6.25 TL olacak demişti

Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan değişimin para politikasında radikal bir dönüşüme yol açtığını belirten uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics ise doların yıl sonunda 6.25 TL’ye ineceği öngörüsünde bulunmuştu.

Capital Economics, Türkiye’nin ABD ve AB ile ilişkilerini düzeltici yönde adımlar da attığını, bunun sert yaptırım olasılığını azaltacağını belirtti. Kuruluş, Merkez Bankası’nın ortodoks ekonomi politikasına dönüşünün kalıcı olduğunu da savundu.

Araştırma kuruluşu, Merkez Bankası’nın politika faizinin yılboyunca şu anki seviyesi olan yüzde 17’de kalacağı öngörüsünde de bulundu. Piyasanın ortak kanaati ise 375 baz puan indirim olacağı yönünde.