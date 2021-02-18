Capital Economics yılsonu dolar/TL öngörüsünü 6.25 TL'ye indirdi

Uluslararası ekonomik araştırmalar kuruluşu Capital Economics, dolar/TL için yılsonu öngörüsünü değiştirerek 7 TL'den 6.25 TL'ye indirdi. Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan değişimin para politikasında radikal bir dönüşüme yol açtığını belirten Capital Economics, Erdoğan’ın ekonomi yönetimi konusunda parti içinden gelen baskıya boyun eğerek faiz-enflasyon ilişkisi konusunda bilinen politikalarının uygulanmasından vazgeçtiğini öne sürdü. Capital Economics raporunda, Türkiye’nin ABD ve AB ile ilişkilerini düzeltici yönde adımlar da attığını, bunun sert yaptırım olasılığını azaltacağını belirtti. Kuruluş, Merkez Bankası’nın ortodoks ekonomi politikasına dönüşünün kalıcı olduğunu savundu.

"Faiz bugünkü seviyesinde kalacak"

Araştırma kuruluşu, Merkez Bankası’nın politika faizinin yılboyunca şu anki seviyesi olan yüzde 17’de kalacağı öngörüsünde de bulundu. Piyasanın ortak kanaati ise 375 baz puan indirim olacağı yönünde.

Capital Economics’in bir başka öngörüsü, Ankara’nın jeopolitik riskleri azaltıcı yönde adımlar atacağı; bunun da Türkiye’nin risk primini azaltacağı yönünde. Kurum bu argümanlara dayanarak doların 2021 sonunda 6.25’e gerileyeceği tahmininde bulundu.