Fransız bakandan Nutella için geri adım

Fransa Ekoloji Bakanı Segolene Royal, "Nutella yemeyin" çağrısıyla ilgili geri adım attı. Royal, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Nutella hakkındaki polemik için binlerce özür. İleri doğru atılan adımların vurgulanması gerektiği konusunda hemfikirim" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fransız bakan, İtalya'dan tepki yağmasına sebep olan çağrısında, hammaddelerinden biri olan palmiye yağının üretimi için ormanların yok edildiğini söylemişti. Royal, Nutella'yı üreten Ferrero şirketini başka hammaddeler kullanmaya çağırmıştı.

Nutella, Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri olurken, Royal'in söylediklerine İtalya Çevre Bakanı Gian Luca Galletti de Royal'e Twitter'dan karşılık vermiş ve "İtalyan ürünlerini rahat bırakın!" demişti.

Nutella'yı üreten Ferrero şirketi de palmiye yağını sorumlu şekilde ürettiklerini açıklamıştı.

Royal, kendi ülkesindeki "Sürdürülebilir Palmiye Yağı Birliği" isimli endüstri kuruluşu tarafından da eleştirildi. Birlik, yiyecek firmalarının çevresel kaygıları giderecek adımlar attığını belirtti.

Başbakan Matteo Renzi'nin karısı Agnese Landini'nin, kızı Ester ile birlikte Milano'daki Expo fuar alanını ziyareti sırasında Nutella'lı krep yemesi de Royal'e cevap olarak yorumlandı.