Fransız Bakan, tecavüz suçlamalarını reddetti: İstifa etmeyeceğim

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Fransa'da göreve yeni başlayan hükümetin Dayanışma ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad, kendisine yöneltilen tecavüz suçlamalarını reddetti ve görevinden istifa etmeyeceğini duyurdu.

42 yaşındaki Abad'ı iki kadın, 2010 ve 2011 yılarında kendilerine tecavüz etmekle suçlamıştı.

Abad, artrogripozis hastası olduğunu ve bu yüzden cinsel saldırıda bulunmasının "mümkün olmadığını" iddia etti.

Abad, "Bana yapılan suçlamalara güçlü bir şekilde karşı çıkıyorum. Hayatımda bulunduğum her cinsel ilişki rıza ile oldu. Bu suçlamalar hem benim hem de çevremdekiler için derinden yaralayıcı" dedi.

"Engelimi gündeme getirmekten hep kaçındım. Şimdi ise suçlandığım şeyi yapmamın mümkün olmadığını anlatmak için özel detaylar paylaşmak zorundayım" diyen Bakan, "Tekrar ediyorum, hayatımda kimseye tecavüz etmedim. Şimdi işime odaklanacağım" diye konuştu.

Görevi bırakıp bırakmayacağı ile ilgili de açıklamada bulunan Abad, "Masum bir insan istifa etmeli mi? ben öyle düşünmüyorum" dedi.