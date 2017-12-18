Fransız Bakan: G20 Zirvesi'nde Bitcoin'i de konuşmalıyız

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, düzenlenecek bir sonraki G20 Zirvesi\'nde Bitcoin\'in de tartışılması gerektiğini söyledi.

Bruno Le Maire, düzenlenecek bir sonraki G20 Zirvesi\'nde gündemdeki en gözde kripto para birimi olan Bitcoin\'in nasıl denetileceği hakkında bir müzakere yapılması gerektiğini vurguladı.

Avrupalı politikacılar Bitcoin değerindeki büyük artıştan ötürü endişelenmeye başlarken, Avrupa Birliği yasama kolu Bitcoin dövizine katı kurallar getirilmesi gerektiğini belirtmişti. Açıklamaların ardından Pazar günü La Chaine Info kanalına konuşan Le Maire konuyla ilgili, \"Nisan ayında Arjantin\'de düzenlenecek olan G20 Zirvesi\'nde Bitcoin hakkında konuşulması için önergede bulunacağım. Konuya ilişkin olarak elbette spekülasyon riskleri bulunuyor. Diğer G20 üyeleri ile birlikte Bitcoin\'i nasıl denetleyebileceğimizi konuşup tartışmamız gerekiyor\" dedi.