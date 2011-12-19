Fransız askeri uçağı Türk hava sahasına girdi

T24

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Fransa’ya ait C-160 tipi bir askeri nakliye uçağı, Datça Yarımadası güneybatısında hava sahamızı 3 dakika süre ile ihlal etmiştir. Olay Dışişleri Bakanlığına bildirilmiştir" denildi.İhlalin 17 Aralık Cumartesi günü Ege Denizi’nde meydana geldiği bildirildi. Bu yıl ilk kez bir Fransız uçağı Türk hava sahasını ihlal etmiş oldu. Türk hava sahasındaki ihlallerin tamamı Yunanistan’dan kaynaklanıyor. 2011 yılı içinde bir Kıbrıs Rum Kesimi bir de İspanyol uçağı Türk hava sahasını ihlal etmişti, bunun dışındaki tüm ihlaller Yunanistan uçaklarına ait oldu.