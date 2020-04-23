Fransız araştırmacılar, Koronavirüs hastaları ve doktorlar üzerinde nikotin bantları deneyecek

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Bir araştırmanın sigara kullananlarda daha az Covid-19 görüldüğüne dair sonuçlar vermesinin ardından Fransa'da araştırmacılar, nikotin bantlarının virüsle mücadeledeki etkilerini ölçmeyi planlıyor.

Ülkenin sağlık yetkililerinin onay vermesi durumunda, bilim insanları nikotin bantlarının Koronavirüs'le mücadelede etkisi hakkında klinik denemelere başlayacak. Onay verilmesi halinde bantlar Covid-19 hastaları ve sağlık çalışanları üzerinde denenecek.

Paris'teki Pitié-Salpêtrière Hastanesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan hastaların sadece yüzde 4.4'ü düzenli sigara içiyordu.

Araştırmayı inceleyen Fransız nörobiyolojist Jean-Pierre Changeux, nikotinin virüsün hücrelere ulaşmasını engelliyor olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, ulaşılan sonuçların insanları sigaraya başlamaya teşvik etmemesi gerektiğini söyledi.