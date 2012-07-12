Fransız Alpleri'nde çığ felaketi: 9 ölü

Fransız Alpleri'ndeki kayak merkezi Chamonix yakınlarında çığ düşmesi sonucu dokuz dağcı öldü, dört dağcı da kayboldu

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Yerel yetkililer bölgeye kurtarma ekipleri gönderirken, bunun hatırladıkları en kötü çığ olduğunu belirttiler.

Polisin açıklamasına göre Maudit dağındaki (Mont Maudit) yaralılardan biri yerel saatle 05.25'te çığ alarmı verdi.

Bölge, Mont Blanc dağının zirvesine giden turistlerin uğrak yerlerinden.

‘Lanetli dağ’

Çığ düştüğü sırada dağcıların birbirlerine iple bağlı oldukları belirtiliyor.

28 kişilik grubun 4 bin metre seviyesine ulaştığında çığın bağladığı tahmin ediliyor.

Haute-Savoie kaymakamlığı sözcüsü sabah saatlerinde BBC’ye yaptığı açıklamada altı cesede ulaştıklarını belirtmişti.

Bundan saatler sonra arama kurtarma ekipleri İngiliz oldukları tahmin edilen üç ceset daha buldu. İkisi İngiliz ikisi de İspanyol toplam dört kişi hâlâ kayıp.

Chamonix belediye başkanı Jean-Louis Verdier, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada çığın beklenmedik bir anda olduğunu söyledi

Verdier “Bu dağ çok dik. Çığa kolaylıkla yol açabilecek büyük kar tabakaları bulunmakta. Ama bu sabah bu kadar büyük bir trajediye yol açabilecek bir çığ beklemiyorduk” dedi.

Arama kurtarma ekipleri helikopterler ve vücut ısısı ölçebilen aletlerle bölgeyi taramaktaydı.

Fransız yetkililer, bunun son zamanlarda gerçekleşen en ölümcül çığ olduğunu belirtiyor.

İsviçre’nin başkenti Bern’de bulunan BBC muhabiri Imogen Foulkes son günlerde havanın ılık ve rüzgarlı olmasından dolayı dağın yüksek bölgelerinde çığ riskinin artmış olacağını belirtiyor.

İncelemelerde bulunmak için bölgeye giden Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls, olayın bir ‘felaket’ olduğunu ve olayın soruşturulacağını açıkladı.

‘Lanetli dağ’ anlamına gelen Mont Maudit, Mont Blanc sıradağlarının üçüncü en yüksek dağı. Dağın zirvesi 4 bin 465 metrede bulunmakta.

2008’de Mont Maudit yakınlarında gerçekleşen başka bir çığ olayında sekiz kişi hayatını kaybetmişti.