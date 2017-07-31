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Kültür-Sanat

Fransız aktris Jeanne Moreau hayatını kaybetti

Moreau aynı zamanda şarkıcılık, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı

31 Temmuz 2017 20:36

Fransız Yeni Dalga akımı yönetmenlerinin yıldızlarından Fransız aktris Jeanne Moreau, 89 yaşında hayata veda etti.

Fransız sinemasında Yeni Dalga akımının önde gelen yönetmenleri Louis Malle ve François Truffaut'nun filmlerindeki performansıyla yıldızlaşan Jeanne Moreau 89 yaşında Paris'teki evinde hayatını kaybetti.

Ascenseur pour l'échafaud, Jules et Jim gibi filmlerle tanınan Moreau aynı zamanda şarkıcılık, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı.

Peter Brook'un Seven Days... Seven Nights filmiyle 1960 yılında Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Moreau, 1965'te Viva Maria ile Bafta En İyi Yabancı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Moreau, Jean-Luc Godard (A Woman Is a Woman), Orson Welles (The Immortal Story), Luis Buñuel (Diary of a Chambermaid), Elia Kazan (The Last Tycoon), Rainer Werner Fassbinder (Querelle), ve Wim Wenders (Until the End of the World) gibi yönetmenlerle unutulmaz filmlerde rol aldı

 

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