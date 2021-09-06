Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti.

Belmondo'nun avukatı, AFP'ye yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fransız olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu 88 yaşındaydı.

İtalyan kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1933'te Paris'in batısındaki Neuilly-sur-Seine'de doğan Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

1958'de Marc Allégret'in yönettiği Sois belle et tais-toi'deki ilk küçük rolüyle sinemaya ilk adımlarını atan Jean Paul Belmondo bu filmde Alain Delon ile de tanışmıştı. Jean-Paul Belmondo ilerleyen tarihlerde Godard, Truffaut, Melville veya Becker gibi dönemin önemli yönetmenlerinin filmlerinde rol aldı. Fransız Yeni Dalga ekolünün sembol oyuncusu haline gelen Belmonodo, 1960'lı yıllardan itibaren sanat dünyasının aranan yüzü oldu.

Fransız izleyiciler tarafından Bébel olarak da anılan Jean Paul Belmondo ülkenin en büyük gişe yıldızlarından biri oldu. Hırpalanmış yüzü ile dikkat çeken Belmondo filmlerde bir dönem birlikte rol aldığı Alain Delon'un keskin hatlarıyla tezat oluşturuyordu. Delon gibi, Belmondo da Godard'ın aralarında Kadın Kadındır ve Pierrot le Fou'nun da yer aldığı filmlerle silinmez iz bıraktı. Dönemin Avrupa film yapımcılığının seçkin kuşağının önemli bir figürü haline geldi.