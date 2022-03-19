Fransız Aktör Alain Delon, ötanaziye başvurmaya karar verdi

Fransız aktör Alain Delon, yakın zamanda ötanaziye başvurmaya karar verdi. 86 yaşındaki Delon, sağlık durumunun kötüleştiğini ve artık eskisi gibi olmadığını açıkladı. Bu yüzden de herhangi bir hastalığa yakalanmadan kendi isteğiyle ölmek istediğini belirtti.

Oyuncu Delon, RTL’ye verdiği bir röportajda, oğlu Anthony Delon’dan bu konuda sonuna kadar kendisine eşlik etmesini istese de oğlunun bunu reddettiğini sözlerine ekledi. Delon, son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve 2019 yılında felç geçirdi.

Oyuncu, şu anda ötanazi prosedürünün yasal ve izinli olduğu İsviçre’de yaşıyor. Ötanazi, acıyı hafifletmek için kasıtlı olarak hayatına son verme uygulaması. Bazı ülkelerde bu işleme izin verilirken bazılarında ise yasak.