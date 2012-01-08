-Fransa'yı denize girerek protesto ettiler TEKİRDAĞ (A.A) - 08.01.2012 - Tekirdağ'da MHP Çerkezköy İlçe Başkanlığınca düzenlenen ''Gelecek Bin Yıla Kulaç'' etkinliği kapsamında 10 kişi dondurucu soğukta denize girerek, Fransa Parlamentosu'nda kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasayı protesto etti. Karaağaç Belediye Başkanı Özkan Yücel, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Mustafa Ordu'nun da aralarında bulunduğu 150 kişilik grup, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik beldesinde bulunan plaja geldi. Yücel ve Ordu ile beraberindeki toplam 10 kişi dondurucu soğuğa aldırmadan denize girerek Fransa Parlamentosunda kabul edilen Ermeni yasa teklifi protesto etti. Bir müddet denizde yüzen Yücel ve Ordu denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yücel, kurulan ilk Türk devletinden, bugüne kadar adaletsizliğe, haksızlığa, soykırıma, azınlıklara ve zulme rastlamanın mümkün olmadığını belirterek, ''Tarih boyunca çeşitli devletler kurup, çağlar kapatıp çağlar açan, kendine özgü kültürü ile insanlık medeniyetine kazanımlar sağlayan büyük bir millet oluşumuz arşivlerde belgeler ile sabittir'' dedi. Yücel şöyle konuştu: ''Fransa, kendi yüzünün karasını yıkamadan Türklerin, Ermenileri katlettiğini iddia ediyor ve karşı çıkanları da cezaya çarptırıyor. Biz, bu olayı Fransa halkını tenzih ederek, Sarkozy ve parlamentosunun yüzsüzlüğü, aymazlığı, utanmazlığı olarak değerlendiriyor, aldıkları kararı da küçük çocukların evcilik oyununa benzetiyoruz. Hal böyleyken, tarih boyunca süre gelen varlığımızı ve birliğimizi ebediyete kadar sürdürmek için dağılmaz bir mermer gibi olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha göstermek için buradayız. Bin yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda yine var olacağımızı ilan için ''Gelecek Bin Yola Kulaç'' etkinliğinde buradayız.'' Yapılan açıklamaların ardından partililer dev mangallarda pişirilen balıkları yedi.