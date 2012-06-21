Fransa'ya uygulanan yaptırımlar kaldırıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa'da Sosyalist François Hollande'ın cumhurbaşkanı olmasıyla iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, Fransa'ya Aralık ayında uygulamaya konulan yaptırımların kaldırıldığını söyledi.

CNNTürk televizyonunda katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Hollande’ın hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le Chicago’da yaptığı görüşmenin hem de Başbakan Tayyip Erdoğan’la dünkü görüşmesinin ardından verdiği mesajlarda sıkıntıları aşma iradesine sahip olduğunu görüyoruz” dedi.

Davutoğlu, "soykırımı" inkar yasası nedeniyle uygulamaya konulan yaptırımların Erdoğan'ın talimatıyla kaldırıldığını da sözlerine ekledi. Davutoğlu ayrıca, Erdoğan ile Hollande'ın dün Brezilya'nın Rio kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin çok yapıcı geçtiğini ve kendisinin de ikili görüşmeler için 5 Temmuz’da Paris’e gideceğini belirtti. Türkiye, Aralık ayında kamuoyunda "soykırımı inkar yasası" olarak bilinen ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin geçtiğimiz yıl sonunda Fransız Ulusal Meclisi ve Senato'da kabul edilmesinin ardından Fransa'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Uygulanan yaptırımlar

Türkiye'nin yaptırım uygulamasına neden olan tasarının yasama organındaki yasalaşma süreci tamamlanmış olsa da Anayasa Konseyi tarafından anayasaya aykırı bulunmuş ve iptal etmişti.

İlk olarak istişareler için Paris Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağıran Türkiye, Fransa'ya yönelik bir dizi yaptırımı da kademe kademe hayata geçireceğini ilan etmişti.

Türkiye'nin uygulamaya koyduğu başlıca yaptırımlar şunlar:

- İkili düzeyde gerçekleştirilmesi öngörülen siyasi, askeri, ekonomik düzeyde karşılıklı ziyaretlerle seminer, eğitim, kurs, personel değişimi faaliyetlerin iptal edilmesi.

- AB çerçevesindeki eşleştirme projelerinde Fransa ile işbirliğine son verilmesi.

- Fransa ile her türlü siyasi istişarenin durdurulması.

- İkili askeri faaliyetler ve ortak tatbikatların iptal edilmesi.

- Askeri uçuşlar için yıllık toplam verilen bütün üst uçuş ve iniş-kalkış izinlerini iptal edilmesi.

- Her uçuş için ayrı izin uygulamasına geçilmesi.

- Askeri gemilerin liman ziyaretleri için başvuruların kabul edilmemesi.