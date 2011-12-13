Fransa'ya uyarı mektubu

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Fransa Meclis Başkanı Bernard Accoyer'e gönderdiği mektupta, Fransız meclisinin gündemine alınan 1915 olaylarıyla ilgili yasa teklifine karşı Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Çiçek mektubunda, sözkonusu teklifin yasalaşmasının Türk-Fransız ilişkilerinde yapacağı tahribata dikkat çekti.

Mektupta, “ulusal parlamentoların görevlerinin tarihi yazmak olmadığı” belirtilerek, “bu konunun tarihçilere ve araştırmacılara bırakılması gerektiği” vurgulandı.



Fransa meclisi yasalar komisyonunda geçen hafta kabul edilen, iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanan yasa teklifi, 22 Aralık'ta sabah saatlerinde genel kurulda oylanacak. Yasalar komisyonunda kabul edilen yasa teklifinde, “Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarı, bir yıl hapis ile 45 bin avro para cezasına çarptırılır” ifadesi yer alıyor.



Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, “Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır” ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.



Daha önce Sosyalist Parti tarafından sunulan bu tarzdaki başka bir yasa teklifi 2006 yılında mecliste kabul edilmiş, ancak senatoda oylanamadığı için yasalaşamamıştı. Son olarak Sosyalist Parti'nin, Mayıs ayında senatoya getirdiği bu yasa teklifi yine oylanmadan gündemden düşürülmüştü. Uzun süre bu tür bir yasa teklifine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, son olarak Erivan'a yaptığı ziyaret sırasında önemli tavır değişikliği içine girmiş ve bu yönde bir yasa teklifine artık sıcak baktığı mesajını vermişti.







