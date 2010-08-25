-FRANSA'YA SERT TEPKİ PARİS (A.A) - 25.08.2010 - Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu, Fransız hükümetinin Romanları sınırdışı etme kararına sert tepki gösterdi. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, karardan ''büyük endişe duyulduğu'' bildirildi. Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonunun Fransa ile ilgili Haziran ayında yayımlanan genel raporunda bu konudaki endişelere dikkat çekildiği hatırlatılan açıklamada, son uygulamanın AB'nin serbest dolaşım ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, Fransa'nın son uygulamasından ''hayal kırıklığı duyuyoruz'' ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kararı üzerine Fransız makamları, 700 Romanı Romanya ve Bulgaristan'a geri göndermeye başlamıştı. Bu çerçevede ilk etapta, perşembe günü 93 Roman sınırdışı edilmişti. İnsan hakları örgütleri ve muhalefet partileri bu uygulamayı protesto ediyor.