-Fransa'ya milletvekili heyeti gidecek TBMM (A.A) - 15.12.2011 - TBMM heyeti, 1915 olaylarıyla ilgili yasa teklifi nedeniyle temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gidiyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığındaki heyette, Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şınlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve Samsun Milletvekili Haluk Koç ile MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu bulunuyor. 18 Aralık'ta Paris'e gidecek olan heyet, 21 Aralık'a kadar temaslarda bulunacak. Bozkır, Fransa'da daha önce kabul edilmiş yasaya cezai yaptırım gücü kazandırmaya yönelik çabaların sürdüğünü belirterek, bunun sürekli olarak Fransa'da seçim döneminde nüksettiğini ifade etti. Fransa'da iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya Milletvekili Valerie Boyer tarafından bir yasa teklifinin Temilciler Meclisine sunulduğunu hatırlatan Bozkır, teklifte, 'Fransa yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarının bir yıl ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmasını'' öngördüğünü anlattı. Teklifin zamanlamasının iç politik nedenlerle anlaşılabilir nitelikte olduğuna dikkati çeken Bozkır, şöyle konuştu: ''Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy seçimlerde kazanırsa, ucu ucuna kazanacak ya da ucu ucuna kaybedecek. Öyle bir görüntü veriyor. Fransa'da yarım milyona yakın Ermeni asıllı Fransız vatandaşının oylarını kendi sepetine çekme çabasında görünüyor. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Senatodaki bir yasanın ilerlemesini önlemede Sarkozy'in etkisi olmuştu. AB sürecini durma noktasına getirirken ikili ilişkilerde böyle bir gelişmenin yaratacağı sıkıntının bilincinde olduğunu göstererek, yasanın ilerlemesini önlemişti. Ama şimdi hem AB müzakere sürecinin durmasının başmüsebbibi olarak gözükürken, bir taraftan da Türkiye ile ikili ilişkilerini seçimlerde alacağı oylar uğruna tehlikeye atmak istediği bir gelişmeyi yaşıyoruz. Tabii bu teklifin Temsilciler Meclisinden geçmesi olası gözüküyor. Çünkü Sarkozy'in partisine mensup bir milletvekili tarafından verilmiş olması nedeniyle geçecek gibi gözüküyor. Yasa oradan geçmekle sonuçlanmıyor. Fransa'da Meclis 22 Şubat'ta tatile girecek. Meclis tatile girdiğinde Meclisteki ve Senatodaki tüm tasarı ve teklifler kadük olacak. Sarkozy, belki de sonuçlanmadan böyle bir hareketle hem oy toplamak istiyor hem de sonuçlanmayacağı için ikili ilişkilere zarar vermeyeceğini düşünebiliyor.'' Bozkır, Fransa'da temaslarda bulunacaklarını, ayrıca TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in mektubunu Fransa Meclis Başkanı'na ileteceklerini söyledi. Bozkır, ''Yapacağımız temaslarla belki yasanın geçmesini önleyemeyiz ama Fransız kamuoyuna bunun ne kadar zamansız ve ikili ilişkilere ne kadar zarar vereceğini anlatacağız'' diye konuştu.