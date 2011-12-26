-Fransa'ya kızdılar isim değiştirdiler İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - Fransa Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından İstanbul'da 22 yıldır ''Le Pecheur'' adıyla hizmet veren restoran ismini değiştirdi. İşletmeden Osman ve İbrahim Biberoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Fransa Ulusal Meclisi'nde, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine olan ve bağnaz bir düşünceyle sözde Ermeni soykırım iddialarının inkarının suç sayılmasına ilişkin kabul edilen yasayı reddetmekle birlikte, bundan dolayı duyduğumuz hassasiyetten sebep hem şahsımız hem de müşterilerimiz adına tepki olarak 22 sene boyunca 'Le Pecheur' adıyla hizmet verdiğimiz balık restoranımızın adını kaldırıyoruz.'' Mersin'de de bir erkek kuaförü, ''Eyfel'' olan iş yerinin adını değiştirdi. Merkez Akdeniz ilçesindeki erkek kuaförünün sahibi Murat İbar, Fransa Meclisi'nde kabul edilen ''Ermeni yasa tasarısı''na tepki amacıyla iş yerinin ''Eyfel'' olan adını ''Petek'' olarak değiştirerek, tabelaları indirdi. Mersin Berberler Odası Başkanı Doğan Gündüz ile bazı meslektaşlarının da destek verdiği eylemde, İbar ve beraberindekiler Eyfel Kulesiyle ilgili hediyelik eşyaları kırarken, Eyfel Kulesinin maketleri ile fotoğrafın yer aldığı bir tabloyu yaktılar.