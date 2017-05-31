Fransa'ya Af Örgütü'nden OHAL eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'yı bir buçuk yıldır devam eden Olağanüstü Hal'i (OHAL) kötüye kullandığı gerekçesiyle eleştirdi. Örgütün Avrupa sorumlusu Marco Perolini, Fransız makamlarının terör ile mücadele bahanesiyle toplanma özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

Perolini, "Fransa halkını terör tehdidinden korumak amacıyla çıkarılan OHAL yasaları barışçıl protesto hakkını sınırlandırmada kullanılıyor” dedi.

13 Kasım 2015'teki Paris saldırılarının ardından ilan edilen Fransa'daki OHAL uygulaması art arda uzatılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son olarak geçen hafta uygulamanın 1 Kasım'a kadar daha üç ay uzatılacağını açıkladı.

OHAL yasaları, resmi makamlara kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle kitlesel gösterileri yasaklama yetkisi veriyor. Uluslararası Af Örgütü, mayıs ayına kadar kamusal alandaki 155 gösterinin yasaklandığını, 574 kişiye de tartışmalı istihdam yasası reformunun protesto edildiği gösteriye katılma izni verilmediğini açıkladı.

"Olağanüstü Hal, olağan hal olmamalı"

Fransa'da geçen yaz aylarında düzenlenen protesto gösterilerinde şiddet olayları yaşanmıştı. İnsan hakları örgütleri Fransız polisini gösterilerde orantısız güç kullanmakla suçluyor.

Af Örgütü'nün raporunda da "kamu düzenini bozmadıkları görülen göstericilere polisin cop, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği" belirtildi.

Af Örgütü'nün hukuk uzmanı Alman Maria Scharlau ise "Cumhurbaşkanı Macron'un terörle mücadele uygulamalarının kötüye kullanılmasına son vermesi ve OHAL'ın daimi uygulamaya dönüştürülmemesi" konusunda uyardı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS