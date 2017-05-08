Fransa'nın yeni first ladysi Brigitte Macron

Tarih 23 Nisan 2017. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda ilk sonuçlar açıklanıyor ve merkezin adayı Emmanuel Macron, sağ popülist Marine Le Pen’in biraz önünde yarışı birinci bitiriyor. Böylece ikisinin 7 Mayıs’daki ikinci turda yarışması kesinleşiyor.

Kurcusu olduğu “En Marche!“ partisinin genel merkezinde sahne alan 39 yaşındaki politikacının yüzünde gülücükler açıyor. Yanındaki kadın ise elini bir an olsun bırakmıyor. 64 yaşındaki eşi de en az kendisi kadar ilgi görüyor. Ön sıralarda bayrak sallayan çok sayıda coşkulu kadın “ Brigitte, Brigitte“ diye tezahürat yapıyor.

Üç çocuk, yedi torun

Taşralı bir Fransızca ve Latince öğretmeni olan Brigitte Macron’u seven kadar eleştiren de çok. “Çakma sarışın“ olarak Fransız bulvar basını tarafından sık sık alay konusu edilen Macron, mini etekleri ve aşırı bronz tenli fotoğraflarıyla bu günlerde gazete ve dergi sayfalarında bolca boy gösteriyor.

Simone ve Jean Trogneux çiftnin altı çocuğunun en küçüğü olarak 13 Nisan 1953 tarihinde Kuzey Fransa’daki Amiens kentinde doğan Brigitte, iyi koşullar altında yetişti. Ailesi, 1872’de buyana faaliyette olan "Macarons d'Amiens" adlı tanınmış bir çikolata üreticisi.

İlk eşi bankacı Andre Louis Auziere ile olan evliliğinden iki kızı ve bir oğlu olan Brigitte Macron’un yedi de torunu bulunuyor. İki yıl öncesine kadar öğretmenlik yapıyordu. Ancak siyasi kariyerinde genç eşine destek olmak için mesleğini bıraktı.

Sıra dışı bir aşk hikayesi

Eşiyle tanışma hikayesi de yine Fransız basının hayli ilgi duyduğu konulardan biri. O zamanlar henüz 16 yaşında olan Emmanuel Macron, Amiens’deki bir Cizvit okulunda öğrencidir. 41 yaşındaki Brigitte de onun öğretmenidir. “Komedi Sanatı“ adlı bir tiyatro oyunun provaları sırasında öğretmen ve öğrenci arasında bir elektriklenme olur. Brigitte Macron, Fransa’nın en ünlü magazin dergilerinden Paris Match’a bu olayı şöyle anlatıyor: "Ona karşı bende bir zafiyet oluşmaya başladığını hissetmiştim. Aynı duygular onda da belirmişti."

Emmanuel Macron, bu yasak aşkın ortaya çıkmasını önlemek için okul değiştirir ve Paris’deki IV. Henri adlı elit liseye gider. Öğretmeni Brigitte ise Amiens’de kalır. Okuluna veda ederken öğretmenine şöye dediği rivayet edilir: "Ne yaparsanız yapın, bir gün sizinle mutlaka evleneceğim!"

‘Önce öğretmenini ikna etti, şimdi de halkı‘

2007 yılında Emmanuel Macron bu hedefine ulaşır. Brigitte, 23 yıllık eşi Andre Louis Auziere’den boşanarak genç sevgilisinin yanına Paris’e taşınır ve kısa süre sonra onunla evlenir. Macron, siyasi kariyer basamaklarını hızla yükselmeye başlar. François Hollande’ın ekonomi danışmanı olarak Elysee Sarayı’na kadar girmeyi başarmıştır. Fransız kamuoyu, aralarında büyük yaş farkı olan bu ilginç çifti kabullenmekte ilk başta zorlansa da daha sonraları bu durum insanlara sempatik gelmeye dahi başlar. Hatta bugün pek çok kadın seçmen, kendinden hayli yaşlı bir kadına bu denli güçlü bir sevgiyle bağlı olmasını son derece etkileyici bulduğunu söyleyerek, oylarını bu yüzden Macron’a verdiklerini söylüyor. Fransız basını ise bu durumu "Yıllar önce olgun bir kadını ikna etmeyi başaran Macron, şimdi de halkı ikna ediyor" şeklinde yorumluyor.

Brigitte Macron seçim kampanyası boyunca eşini bir an bile yalnız bırakmadı. Muhalifler, bu mükemmel uyumun sadece bir "tiyatrodan" ibaret olduğunu iddia etse de Brigitte Macron’un, Fransa’nın artık yeni first ladysi.

© Deutsche Welle Türkçe

Maria Christoph