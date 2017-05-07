Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Fransa'da cumhurbaşkanlığının ikinci turunda seçmenler liberal çizgideki Emmanuel Macron ile sağ popülist Marine Le Pen arasında seçim yapacak. Son kamuoyu yoklamaları, Avrupa yanlısı eski Ekonomi Bakanı Macron'un oyların yüzde 62'sini alarak seçimleri kazanacağını gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığının ikinci turunda TSİ 09.00'da başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğlene kadar seçmenlerin 28,23'ü sandık başına giderek oy kullandı. 2007 ve 2012 yıllarında yapılan cumhurbaşkanlığının seçimlerinin ikinci turunda kıyasla katılım oranının henüz düşük kaldığı belirtildi. Ancak bu seçimlerde, sandıklar daha uzun süre açık kalacak. 47 milyon 500 binden fazla seçmenin bulunduğu Fransa'da, TSİ 20.00'ye kadar oy verebilecek, bazı büyük kentlerde ise oy verme işlemleri TSİ 21.00'e kadar sürecek.

Adaylar oylarını kullandı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın halefi olmak için yarışan her iki adayın da oylarını öğleden önce kullandığı bildirildi. Emmanuel Macron ülkenin kuzeyindeki Le Touquet'te oy kullandı. Diğer aday Marine Le Pen ise sağ popülist Ulusal Cephe'nin kalelerinden sayılan Hénin-Beaumont kentinde sandık başına gitti.

Feminist Femen grubu aktivistleri Hénin-Beaumont kentindeki bir kilisede üstlerini çıkartarak Le Pen'i protesto etti.

Yoğun güvenlik önlemleri

Fransa'da seçimler yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Güvenliğin sağlanması için 50 binden fazla polis memuru ile binlerce asker görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı adayı Macron'un yakın çevresinden alınan bilgilere göre, başkent Paris'teki Louvre Müzesi önü şüpheli bir paket bulunduğu gerekçesiyle kısa süreliğine boşaltıldı. Macron'un seçimi kazanması halinde, Louvre Müzesi'nin önünde bir konuşma yapması bekleniyor.

Avrupa'nın kaderi

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kimin kazanacağı Avrupa açısından da büyük önem taşıyor. Zira Macron Avrupa Birliği'nin ve Euro Bölgesi'nin güçlendirilmesinden yana bir tutum izlerken, Le Pen Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ve euro para biriminden vazgeçilmesini istiyor. Seçimleri kazanması halinde bunu referanduma sunacağını açıkladı. Bunun da Avrupa Birliği'ni ağır bir şekilde sarsacağı ve finans piyasalarını olumsuz yönde etkileyeceği yorumları yapılıyor.

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AFP, JD/BÖ