Fransa'nın ürettiği silikonlar sağlığa zararlıymış

T24 - Fransa'da bir firmanın ürettiği göğüs silikonlarının sağlığa zararlı olduğu açıklandı. 66 ülkeye ihracat yapan firmanın ürettiği silikonlar geri çağrıldı.



Fransa'da ortaya çıkan bir skandal, göğüs estetiği yaptıran dünyanın çeşitli ülkelerindeki yüzlerce kadını üzecek.



Zira, bir firmanın ürettiği göğüs silikonlarının sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı.



Olay, Fransa'nın Marsilya kentindeki Halk Sağlığı Örgütü'nün talebi üzerine anlaşıldı.



Örgüt "Poly Implant Prothes" adlı şirketi, Fransız mahkemesine şikayet etti.



Soruşturma sonunda şirketin, silikonların yapımında kullandığı jelin sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı.



Firmanın, diğer protez üreticilerine oranla çok daha fazla üretim yaptığı ve kadınları yanıltıcı reklamlarla kandırdığı da iddialar arasında.



Üstelik firmanın ürettiği silikonları 66 ülkeye ihraç ettiği de belirtiliyor. Bu ülkeler arasında Türkiye var mı, yok mu o da henüz bellii değil.



Fransız mahkemesi şirketi kapattı ama, firma suçlamaları reddetti. İşlerinden olan çalışanlar da firmaya tepkili.







