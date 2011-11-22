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Yaşam

Fransa'nın 'sol vicdanı' öldü

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand'ın eşi Danielle Mitterrand 87 yaşında vefat etti.

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand'ın eşi Danielle Mitterrand 87 yaşında vefat etti. Henüz 17 yaşındayken Nazilere karşı savaşan Danielle Mitterand'ı, eşi Francois Mitterrand iktidarı döneminde "sol vicdanı" olarak nitelendirmişti.
 

Mitterrand'ın İnsan Hakları Vakfı ''France Libertes''in Sözcüsü Rita Cristofari, sağlığı bozuk olan Danielle Mitterrand'ın, Paris'teki Georges-Pompidou hastanesinde dün gece öldüğünü belirtti.


Fransa direnişinin üyesi ve insan haklarının ateşli savunucusu olan Danielle Mitterrand, Fransa'nın ilk sosyalist cumhurbaşkanının yanında kalıpları yıkan bir cumhurbaşkanı eşiydi.



Fransa'yı 14 yönetmişlerdi


Sosyalist Parti'nin lideri olan Francois Mitterrand, 1981-1995 yılları arasında Fransa'nın cumhurbaşkanı olarak iki dönem görev yapmıştı. Francois Mitterrand, 14 yıl görevde kaldıktan sonra 1995 yılında ölmüştü.



Castro'yu övmekten çekinmedi


Francois Mitterrand'ın "sol vicdanı" olarak tanımladığı Bayan Mitterrand, her zaman kocasından daha solda yer aldı. Kocası Fransa'yı yönetirken bile, Küba lideri Fidel Castro'ya hayran olduğunu çekinmeden söyledi.


İnsan Hakları Vakfı "France Libertes"i 1986 yılında kuran Danielle Mitterrand, Afrika'daki savaş bölgelerini de ziyaret etti. Haiti'de sokak çocuklarına da yardım etti.



Türkiye'nin Kürt politikasını eleştiriyor


Bayan Mitterrand 1992'de Kuzey Irak'ta bir saldırıdan son anda kurtuldu. Mitterrand, Türkiye'yi Kürt politikasından dolayı şiddetle eleştiren isimler arasında yer alıyordu.


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