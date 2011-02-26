Fransa'nın 'Oscar'ları sahiplerini buldu

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Yönetmen Xavier Beauvois'ın, "Des Hommes et des Dieux" (İnsanlar ve Tanrılar) isimli yapıtı, en iyi film ödülünü aldı. Film, 1996 yılında Cezayir'de kaçırılan ve öldürülen Tibetli bir keşişin hayatını anlatıyor.“Le nom des gens” filmindeki performansıyla Sara Forestier en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Gecede Kanadalı televizyon sunucusu ve süper model Charlotte Le Bon'un ödüller ile oynarken gerçekleştirdiği ilginç hareketler ise herkesi şaşırttı. Bir ara ödülü yalayan Le Bon'un bu anı objektiflere yansıdı. Gecede, ünlü Fransız şarkıcı Serge Gainsbourg'un hayatını anlatan “vie heroique” filmindeki performansıyla Eric Elmosnino da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.Roman Polanski, “The Ghost Writer” ile en iyi yönetmen ödülünü alırken, bu yılın Cesar şeref ödülü, ünlü Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'ya verildi.