Fransa’nın Korsika adasında tesettür mayo yasaklandı

Korsika'nın Sisco köyü yakınlarındaki bir sahilde Kuzey Afrika asıllı aileler ve kasabanın gençleri arasında sahilde kavga çıktı. Beş kişinin yaralandığı kavgadan sonra Belediye Başkanı tesettür mayoyu yasakladı.

Yasak kararı kavgadan sonra yapılan özel belediye meclisi toplantısında alındı.

Cumartesi günü Korsika adasının Sisco köyü yakınlarında bir sahilde müslüman aileler ve kasabalı gençler arasında kavga çıktı.

Görgü tanıkları, kavganın sahilde müslüman ailelerin fotoğraflarını çeken bir turiste, ailelerin tepki göstermesi sonucu başladığını ve kavgada baltalarla zıpkınların da kullanıldığını aktardı.

Kavga anında bir grup arkadaşıyla beraber sahilde olan bir genç de fotoğraf çekince kavga daha da kızıştı.

Kavgada yaralanan beş kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu oldu. Fakat bölgedeki gerilim hala devam ediyor.

Fransız Rivierası (Fransa'nın Akdeniz kıyıları) üzerinde yer alan Cannes ve Villeneuve-Loubet şehri yetkilileri de bu ay tesettür mayoyu yasaklamıştı.

Kadın Hakları Bakanı Laurence Rossignol, tesettür mayo üzerine sürdürülen tartışmaların özellikle aşırı sağ görüşler tarafından "art niyetle" kullanıldığı konusunda uyardı.

Rossignol tesettür mayoyu "son derece modası geçmiş" olarak tanımlamakla birlikte, bu gibi günün şartlarına uymayan fikirlerle mücadele etmek için politikacıların soğukkanlılığını korumaları gerektiğini söyledi.

Bakan Rossignol, "Toplumumuzun bu gibi konularla ateşlendirilmesini istemiyorum" dedi.

Bu yaz, özellikle 14 Temmuz'da 85 kişinin yaşamını kaybettiği Nice saldırısından sonra, Fransa'nın güneyindeki yerel topluluklar ve Kuzey Afrika asıllı Müslümanlar arasında yaşanan gerilim giderek artıyor.

Fakat Sisco Belediye Başkanı Ange-Pierre Vivoni, aldığı kararın "ırkçılıkla alakası olmayan, sadece insanların güvenliğini sağlamaya yönelik" bir karar olduğu konusunda kararlı.

Vivoni, Korsika'nın "bıçak sırtında" olduğunu ve yasağın Müslümanlara karşı alınan bir karar değil, diğer herkesle birlikte Kuzey Afrika asıllıları da korumayı amaçladığını söyledi.

Pazar günü ise 200'den fazla Korsikalı, Bastia şehrinin güney ucunda yer alan Lupino toplu konut bölgesinde yürüyüş yapmak istedi, fakat yürüyüş polis tarafından engellendi.

Kuzey Amerikalı asıllı müslüman ailelerin genellikle Lupino toplu konut bölgesinden yaşadığı düşünülüyor.

Laiklik geleneğine sahip Fransa'da, kamusal alanda giyilen ve dini giysiler toplumda çeşitli tartışmalara yol açıyor.

Geçen ay sonunda Korsikalı yasadışı bir milis grup açıklama yapmış ve adanın İslamcı militanlar tarafından tehdit altında olduğunu savunmuştu.