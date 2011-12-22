-Fransa'nın kararı çok büyük talihsizlik ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa parlamentosunda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan düzenlemenin kabul edilmesini ''çok büyük bir talihsizlik olarak'' değerlendirdi. Erdoğan, söz konusu teklifin kabul edilmesinin Türkiye-Fransa ilişkilerinde çok ağır ve telafisi zor yaralar açacağını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı düzenlediler. İki lider, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Başbakan Erdoğan, ''Fransa parlamentosundan Ermeni tasarısının geçmesinin ardından Türkiye'nin yol haritasının ne olacağı'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Sayın Başkan, gördüğünüz gibi böyle çok kritik bir ana rastladı bu. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısını yaptığımız bir günde gerçekten böyle bir kararın Fransa'da açıklanmış olması, alınmış olması bizler açısından da ayrı bir talihsizlik ama Fransa açısından çok büyük bir talihsizlik. İnsan haklarına tamamen ters. Fransa'da sözde soykırımı reddedenlerin, cezalandırılması yönündeki teklif maalesef bütün uyarılarımıza, bütün yapıcı ikazlarımıza, tavsiye ve telkinlerimize rağmen, ulusal mecliste oylanarak kabul edildi. Bu tabii Türkiye-Fransa ilişkilerinde çok ağır ve telafisi zor yaralar açacaktır.''