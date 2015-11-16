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Dünya

Fransa'yı kalbinden vuran IŞİD Amerikayı'da vurmaya yemin etti

Kendisine hava saldırısı düzenleyen ülkeleri tehdit eden IŞİD, bir video yayınlayarak özellikle ABD'nin başkenti Washington'ı işaret etti

16 Kasım 2015 16:44

IŞİD, ABD liderliğinde düzenlenen Suriye’deki hava operasyonlarına katılan ülkeleri ‘Fransa’nın kaderini yaşamak’la tehdit etti.IŞİD Paris saldırıları üzerine yayınladığı yeni videosunda kendisine hava saldırısı düzenleyen ülkeleri tehdit etti. Videoda özellikle ABD'nin başkenti Washington işaret edildi.

Milliyet'in haberine göre, IŞİD tarafından yayınlandığı öne sürülen videoda, “Haçlı seferine katılan ülkelere, Allah’ın izniyle Fransa’nın yaşadığı gibi bir gün yaşayacaksınız. Fransa’yı Paris’te kalbinden vurduğumuz gibi sizi de merkezinin Washington’da vuracağımıza yemin ediyoruz” denildi.

Yeni yayınlanan bir IŞİD videosunda Suriye'de hava saldırılarına katılan ülkelerin Fransa'nın kaderini paylaşacağı belirtildi. IŞİD, ABD'yi başkenti Washington'a saldırı düzenlemekle tehdit etti.Paris'i 13 Kasım'da kana bulayan saldırılarda en az 132 kişi hayatını kaybetti, 349 kişi yaralandı. Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti. 

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