Fransa’nın güneyindeki petrol rafinerisi patlamasında terör şüphesi

Bugün (14 Temmuz) sabah saatlerinde (yerel saatle 03:00), Fransa'nın güneyindeki Berre l’Etang kasabasında bulunan LyondellBasell Petrol Rafinerisi’nde patlama meydana geldi. Petrokimya santralinin Bouches-du-Rhône departmanında art arda gerçekleşen iki patlamanın sesi, 11.5 km uzaklıktaki Marseille Province Havalimanı’ndan da duyuldu. Patlama sonrası hayati kayıp veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği Berre l’Etang bölgesi, Fransa’nın en işlek beşinci bölgesi.

Soruşturmaya yakın kaynakların FP’ye bildirdiğine göre, patlamada birbirine 500 metre uzaklıkta bulunan, kimyasal dolu iki tank etkilendi. Tanklardan birisi gazolin, diğeri hidrokarbon karışımı yanıcı sıvı nafta içeriyordu.

Patlamanın gerçekleştiği bölgenin 1.5 kilometre çevresinde hava kirliliği bekleniyor

Hidrokarbon salınımını engellemek üzere, patlamanın hemen ardından bölgeye gelen 120 itfaiyeci, kasabaya yalıtıcı dam yerleştirerek tedbir aldı.

France Bleu Proveince radyosunun haberine göre, yoğun duman sonucu, bölge merkez alınarak 1.5 km yarı çapındaki bir alanda hava kirliliği bekleniyor. Kuzeybatıdan esen rüzgarın dumanı Marignane, Les Pennes-Mirabeau and St Victoret kasabalarına taşıdığı da bölgeden gelen bilgiler arasında.

Terör saldırısı şüphesi

Fransız hükümetine yakın bir kaynağın Reuters Haber Ajansı'na aktardığı bilgilere göre: “Birbirine 500 m uzaklıktaki tankların ani patlamasının teknik bir arızadan kaynaklanmamakta ve saldırının terör amaçlı yapılmış olması ihtimali de değerlendiriliyor.”

LyondellBasell, 11 bin çalışanıyla beş kıtada faaliyet gösteren çokuluslu bir şirket.

Saldırı, 7 Temmuzda Fransa’daki askeri mühimmat deposunda gerçekleşen soygunla da ilişkilendiriliyor.

Fransa’nın güneyinde yine Marseille yakınında bulunan ve 2015’te iki büyük terör saldırısının hedefi olan Miramas Askeri Üssü Deposu'ndan 180 patlayıcı ve 40 gaz bombası çalınmış, yoğun güvenliğe rağmen içeri sızmayı başaran olan hırsızlar yakalanamamıştı.

Fransa’da 26 Haziran günü, Lyon yakınındaki Saint-Quentin-Fallavier Gaz Fabrikası'nda da bir patlama meydana gelmiş, saldırganın İslami bir siyah bayrak salladığı belirtilmişti. Olay sonrası olay mahalinde bir şahıs iki bayrakla beraber başı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunmuş ve saldırganın ve IŞİD üyesi olduğu iddia edilmişti.