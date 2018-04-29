Fransa'nın bir köyünde 1 ayda 200 kedi zehirlenerek öldü

Fransa'nın güneyinde yer alan Saint Pierre la Mer adlı deniz kasabasında 200 tane sokak ve ev kedisi bir ay içinde zehirlenerek öldü.

Olayın 'kedileri hedefleyen bir seri katil' tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

La Depeche adlı gazeteye göre Kedileri Koruma Topluluğu olay ile ilgili çok sayıda telefon aldı.

Zehir yüzünden kemirgen hayvanların ve kuşların da öldüğü aktarıldı. Çocukların da zehirden etkilenmesinden korkuluyor.

Kedilere otopsi uygulanmasıyla olayın nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması umuluyor.

Gazeteye konuşan Geneviève adlı köylü ise olaylar yüzünden köyde kimsenin birbirine güvenemediğini aktardı.